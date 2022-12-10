新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽

【直擊各區居二市場成交】新界西居屋造價相對低水，加上供應量充足，令多區近兩個月的居二成交量大增，再加上白居二入市帶動，天水圍區上月更錄逾50宗居二交投，各屋苑造價亦按月上升3%至5%不等。

中原副區域營

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