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港島東筲箕灣本月錄3成交 愛蝶灣2房$528萬成交

置業家居 2022/12/10

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【直擊各區居二市場成交】港島東區居屋林立，雖然整體查詢量仍然不俗，惟區內多個主要屋苑本月亦未錄得居二成交，上月亦僅錄個位數水平。區內代理稱，大部分業主現已擴大議幅至一成或以上，而造價亦已普遍回落。

綜合

...

欄名 : 封面故事

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