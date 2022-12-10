港島東筲箕灣本月錄3成交 愛蝶灣2房$528萬成交

【直擊各區居二市場成交】港島東區居屋林立，雖然整體查詢量仍然不俗，惟區內多個主要屋苑本月亦未錄得居二成交，上月亦僅錄個位數水平。區內代理稱，大部分業主現已擴大議幅至一成或以上，而造價亦已普遍回落。

綜合

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入