港島東筲箕灣本月錄3成交 愛蝶灣2房$528萬成交 置業家居 2022/12/10 分享： 分享： 【直擊各區居二市場成交】港島東區居屋林立，雖然整體查詢量仍然不俗，惟區內多個主要屋苑本月亦未錄得居二成交，上月亦僅錄個位數水平。區內代理稱，大部分業主現已擴大議幅至一成或以上，而造價亦已普遍回落。 綜合 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 今日 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 今日 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 今日 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 新晉居屋天水圍屏欣苑 上月錄25宗成交 今日 新晉居屋天水圍屏欣苑 上月錄25宗成交 【白居二筍盤推介】小西灣富景花園 入場大2房 今日 【白居二筍盤推介】小西灣富景花園 入場大2房 你可能感興趣 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 今日 01:00 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 今日 01:00 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 今日 01:00 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 最新專欄文章 更多 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 今日 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 【白居二筍盤推介】天水圍天頌苑 低層3房套 今日 【白居二筍盤推介】天水圍天頌苑 低層3房套 【白居二筍盤推介】屯門龍門居 木系裝修 今日 【白居二筍盤推介】屯門龍門居 木系裝修 【白居二筍盤推介】何文田冠德苑 雅裝3房 今日 【白居二筍盤推介】何文田冠德苑 雅裝3房 【白居二筍盤推介】小西灣富景花園 入場大2房 今日 【白居二筍盤推介】小西灣富景花園 入場大2房 居屋二手市場 白居二 愛蝶灣 富怡花園 富景花園