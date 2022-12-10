新晉居屋天水圍屏欣苑 上月錄25宗成交 置業家居 2022/12/10 分享： 分享： 【直擊各區居二市場成交】部分樓齡3至5年內的新晉居屋，亦成為「白居二」買家的新寵兒，當中位處天水圍的屏欣苑最受歡迎，主要因其比鄰港鐵天水圍站，且可承造九成按揭，於上月連錄25宗成交，佔該區上月全月成交 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 今日 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 今日 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 今日 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 港島東筲箕灣本月錄3成交 愛蝶灣2房$528萬成交 今日 港島東筲箕灣本月錄3成交 愛蝶灣2房$528萬成交 【白居二筍盤推介】小西灣富景花園 入場大2房 今日 【白居二筍盤推介】小西灣富景花園 入場大2房 你可能感興趣 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 今日 01:00 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 今日 01:00 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 今日 01:00 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 最新專欄文章 更多 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 今日 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 【白居二筍盤推介】天水圍天頌苑 低層3房套 今日 【白居二筍盤推介】天水圍天頌苑 低層3房套 【白居二筍盤推介】屯門龍門居 木系裝修 今日 【白居二筍盤推介】屯門龍門居 木系裝修 【白居二筍盤推介】何文田冠德苑 雅裝3房 今日 【白居二筍盤推介】何文田冠德苑 雅裝3房 【白居二筍盤推介】小西灣富景花園 入場大2房 今日 【白居二筍盤推介】小西灣富景花園 入場大2房 放盤 居屋二手市場 白居二 屏欣苑 凱樂苑