新晉居屋天水圍屏欣苑 上月錄25宗成交

【直擊各區居二市場成交】部分樓齡3至5年內的新晉居屋，亦成為「白居二」買家的新寵兒，當中位處天水圍的屏欣苑最受歡迎，主要因其比鄰港鐵天水圍站，且可承造九成按揭，於上月連錄25宗成交，佔該區上月全月成交

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