【白居二筍盤推介】小西灣富景花園 入場大2房 置業家居 2022/12/10 分享： 分享： 單位：3座低層F室 實用面積：484平方呎（間隔：2房） 居二叫價：$365萬（呎價：$7,541） 單位特色：此為屋苑「大2房」入場單位，叫價較市價$400萬低約8.8%；內籠裝修大致企理。 單位提供：宏智 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 今日 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 今日 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 今日 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 港島東筲箕灣本月錄3成交 愛蝶灣2房$528萬成交 今日 港島東筲箕灣本月錄3成交 愛蝶灣2房$528萬成交 新晉居屋天水圍屏欣苑 上月錄25宗成交 今日 新晉居屋天水圍屏欣苑 上月錄25宗成交 你可能感興趣 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 今日 01:00 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 今日 01:00 新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 今日 01:00 新界西天水圍量價齊升 天盛苑2房$396萬沽 最新專欄文章 更多 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 今日 「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場 【白居二筍盤推介】天水圍天頌苑 低層3房套 今日 【白居二筍盤推介】天水圍天頌苑 低層3房套 【白居二筍盤推介】屯門龍門居 木系裝修 今日 【白居二筍盤推介】屯門龍門居 木系裝修 【白居二筍盤推介】何文田冠德苑 雅裝3房 今日 【白居二筍盤推介】何文田冠德苑 雅裝3房 新晉居屋天水圍屏欣苑 上月錄25宗成交 今日 新晉居屋天水圍屏欣苑 上月錄25宗成交 放盤 居屋二手市場 富景花園