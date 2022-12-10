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【白居二筍盤推介】何文田冠德苑 雅裝3房

置業家居 2022/12/10

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單位：C座中層2室

實用面積：563平方呎（間隔：3房）

居二叫價：$820萬（呎價：$14,565）

單位特色：此為冠德苑目前唯一放盤，可眺望公園草地，業主花約$30萬裝修全屋，至今仍然企理。

單位提供：港

...

欄名 : 封面故事

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