「白居二」異軍突起 淡市撈筍盤 帶旺綠表市場

受制於息口上升，加上12月為傳統淡市，令近期樓市氣氛持續疲弱，無論新盤或二手成交均未見突出，但隨着整體樓價持續回軟，部分售價更重回數年前水平，適逢新一批白居二出爐，大批合資格買家趁低吸納，積極四出覓筍

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