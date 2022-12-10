大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊I，早前已獲批滿意紙，可望於月內完成交樓，而項目面積達28萬平方呎的住客會所亦曝光，並以莊園為主題，名為「FARM PAVILION」，由來自北歐、日本、本港等五位著名

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