大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」 置業家居 2022/12/10 分享： 分享： 新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊I，早前已獲批滿意紙，可望於月內完成交樓，而項目面積達28萬平方呎的住客會所亦曝光，並以莊園為主題，名為「FARM PAVILION」，由來自北歐、日本、本港等五位著名 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派 2022/11/19 TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 2022/11/12 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站 2022/11/12 啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 2022/10/29 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣 2022/10/29 油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣 一手市場 柏傲莊I