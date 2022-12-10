按息趨升 借款能力未有降低

今年9月金管局放寬按揭供款「壓力測試」，用作評估加息防守力的假定按息升幅由3厘降至2厘，壓力測試主要是幫助供樓人士應對按息上升的壓力，多年來有效降低信貸風險，由於香港已進入加息周期，按息已有所上升，加上市場預期是次加息周期或於明年見頂，故此將壓測假定升幅調整至2厘已為供樓人士提供足夠防守力。

銀行評估入息 以較高封頂息計算

由於壓力測試得到適時調節，即使按息已由年初1.5%升至現時約3%附近水平，按揭申請人的供款入息要求其實未變，原因是年初按息雖然僅處於1.5%水平，但銀行評估入息要求是以當時息率較高之H按封頂息率（2.5%）計算，壓力測試便以2.5%加3厘即5.5%進行。現時按息升至介乎2.875%至3.375%,H按亦已觸及封頂息率，以中位數按息3.125%為例，壓力測試便以3.125%加2厘即5.125%進行。換句話說，年初銀行以5.5%計算壓力測試，現時仍以不高於5.5%水平（介乎4.875%至5.375%）計算壓力測試，若買家的入息水平未有變化，意味即使按息已升近2厘，其借貸能力（以入息水平計算可借按揭額）其實未變。以首置客申請$500萬按揭額、30年期為例，年初時最低月入要求是$47,316，現時最低月入要求則為$45,374.

與樓按相關的1個月港元拆息近日升至逾5%創15年新高，明顯高於市場按揭息率，而銀行定存競爭持續，定存息已逾4%水平，反映銀行整體資金成本上漲，息率有上調壓力；預期12月中美國加息後，銀行將再次上調本港最優惠利率（P），加幅不少於0.25厘，屆時按息將升至約近3.5%水平。如是者銀行將以3.5%加2厘即5.5%計算壓力測試，與年初以5.5%進行壓力測試的計算結果相同，故此，今年即使在加息周期，按揭申請的借貸能力其實未有降低。

逆周期措施若放寬 可直接取消壓測

市場有人提出進一步放寬壓測，筆者認為現階段應適時重新評估已推出多年的「逆周期」樓按措施，當年為了調控樓市過熱的措施或已不合時宜，甚至加深現時負面因素影響，更迫切需檢視的措施相信是樓市辣稅；但若認為壓測需進一步放寬，那其實可直接取消壓測而無需再下調假定息率。

銀行審批按揭需評估借款人的入息水平，除了需通過以假定息率計算的壓力測試，另外亦需符合以現有按息計算的供款佔入息比率，以首置用家為例，壓力測試要求是按息加2厘後之供款佔入息比率不超於60%（簡稱：壓測要求），另外以現時按息計之供款佔入息比率不超於50%（簡稱：基本DSR要求），按揭申請人需達致上述兩項準則。過往在計算上通過壓力測試的要求較高，故此市場上往往以「過壓測」作為入息水平達到要求的準則，現時隨着息率變化及壓測調整，計算結果已有所改變。

以下例子以最近批出之按息2.975%、$400萬按揭額及30年還款期為例，月供$16,810，壓測要求下之最低月入為$35,686，基本DSR要求下之最低月入為$33,621，換言之通過壓測便同時通過基本DSR要求。若轉用20年還款期，壓測要求下之最低月入為$43,905，但基本DSR要求下之最低月入略高一些，為$44,268，這樣，單單「過壓測」已不等於可達致入息要求，而是需看是否通過基本DSR要求。

按照上述再延伸，若將壓力測試的假定息率升幅由2厘再降至1厘，同樣以上述例子及30年期為例，壓測要求下之最低月入為$31,732，但基本DSR要求下之最低月入需為$33,621，即是說，通過壓測不等於已通過基本DSR要求，再將壓測假定息率降低1厘已沒實質意思，故此若需再放寬此措施可直接取消壓力測試，集中以基本DSR計算供款能力便可。