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曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起

置業家居 2022/12/10

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英國曼徹斯特發展蓬勃，吸引不少海外人士置業或移居。是次介紹的住宅項目Ridgefield Street，位處罪案率低的白人社區Failsworth，僅設18幢排屋，供應罕有，距離市中心僅約15分鐘步程

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欄名 : 海外置業

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