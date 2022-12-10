曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起

英國曼徹斯特發展蓬勃，吸引不少海外人士置業或移居。是次介紹的住宅項目Ridgefield Street，位處罪案率低的白人社區Failsworth，僅設18幢排屋，供應罕有，距離市中心僅約15分鐘步程

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