曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起 置業家居 2022/12/10 分享： 分享： 英國曼徹斯特發展蓬勃，吸引不少海外人士置業或移居。是次介紹的住宅項目Ridgefield Street，位處罪案率低的白人社區Failsworth，僅設18幢排屋，供應罕有，距離市中心僅約15分鐘步程 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起 2022/12/03 曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起 吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起 2022/11/26 吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起 新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景 2022/11/19 新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景 布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅 2022/11/12 布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅 新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售 2022/11/05 新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售 曼徹斯特 英國 海外物業 英鎊