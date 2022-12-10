【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾

智能家居系統豐儉由人，還可照顧上班一族的生活所需。以家居為例，除可遙距監控燈光、窗簾、音響、風扇、冷氣及保安系統外，就連廚房家電（例如焗爐、蒸焗爐、咖啡機、電磁爐、雪櫃以至洗碗碟機等），也可透過智能電

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