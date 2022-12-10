【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 置業家居 2022/12/10 分享： 分享： 智能家居系統豐儉由人，還可照顧上班一族的生活所需。以家居為例，除可遙距監控燈光、窗簾、音響、風扇、冷氣及保安系統外，就連廚房家電（例如焗爐、蒸焗爐、咖啡機、電磁爐、雪櫃以至洗碗碟機等），也可透過智能電 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 今日 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 今日 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 今日 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 你可能感興趣 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 今日 01:00 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 今日 01:00 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 今日 01:00 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 最新專欄文章 更多 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 今日 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 今日 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 今日 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 2022/12/03 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 機電工程署 電器表列型號名冊 2022/12/03 機電工程署 電器表列型號名冊 裝修設計 家居 消費資訊 智能家居 家具 建材 家電