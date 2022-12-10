【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算

家居裝修離不開訂造傢俬，生態板亦成為流行選擇。生態板（三聚氰胺環保板）有厚薄之分（由5毫米至25毫米不等），既可作傢俬飾面，亦適用於牆身、天花甚至地台。生態板分為E0級（零甲醛）及E1級（低甲醛），

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入