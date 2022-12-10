【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 置業家居 2022/12/10 分享： 分享： 家居裝修離不開訂造傢俬，生態板亦成為流行選擇。生態板（三聚氰胺環保板）有厚薄之分（由5毫米至25毫米不等），既可作傢俬飾面，亦適用於牆身、天花甚至地台。生態板分為E0級（零甲醛）及E1級（低甲醛）， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 今日 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 今日 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 今日 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 你可能感興趣 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 今日 01:00 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 今日 01:00 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 今日 01:00 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 最新專欄文章 更多 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 今日 設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 今日 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 今日 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 2022/12/03 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 機電工程署 電器表列型號名冊 2022/12/03 機電工程署 電器表列型號名冊 裝修設計 建材 家具 消費資訊 網購平台 天氣