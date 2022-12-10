設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感 置業家居 2022/12/10 分享： 分享： 踏入12月，即將倒數迎接2023年。過去一年，本刊及地產站介紹了約150個家居設計，綜合而言，主流風格離不開黑白灰簡約風、日式無印風、木系北歐風與灰色工業風。今期，我們同時選出最流行的分區設計與新興物 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 今日 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 今日 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 今日 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 你可能感興趣 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 今日 01:00 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 今日 01:00 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 今日 01:00 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 最新專欄文章 更多 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 今日 Pantone 2023年代表顏色 Viva Magenta激發活力 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 今日 【新興物料篇】傢俬板材選擇多 岩板飾牆更划算 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 今日 【分區設計篇】智能家居元素 涵蓋家電燈飾 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 2022/12/03 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 機電工程署 電器表列型號名冊 2022/12/03 機電工程署 電器表列型號名冊 裝修設計 家居 消費資訊 智能家居 家具 建材 家電 納米樓 設計