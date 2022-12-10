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設計回顧與前瞻2023 尋找裝修新靈感

置業家居 2022/12/10

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踏入12月，即將倒數迎接2023年。過去一年，本刊及地產站介紹了約150個家居設計，綜合而言，主流風格離不開黑白灰簡約風、日式無印風、木系北歐風與灰色工業風。今期，我們同時選出最流行的分區設計與新興物

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欄名 : 家居頭條

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