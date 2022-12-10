OSIM全新按摩系列迎聖誕 置業家居 2022/12/10 分享： 分享： 疫情緩和，今年聖誕節更值得慶祝。OSIM推出全店24個月份期的節日限定優惠外，多款旗艦產品亦有限時優惠，其中包括uDream Pro 5感養身椅售$50,600、梳化小天后售$13,415、電競天王椅 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 人氣藝術家Yinka Ilori 首間實體店揭幕 今日 人氣藝術家Yinka Ilori 首間實體店揭幕 英國Wedgwood 12月倒數聖誕 2022/12/03 英國Wedgwood 12月倒數聖誕 at.home秋季丹麥品牌新杯 增添節日餐桌儀式感 2022/11/19 at.home秋季丹麥品牌新杯 增添節日餐桌儀式感 Rasonic電子燉盅養生系列 一鍵煮出各類補品 2022/11/19 Rasonic電子燉盅養生系列 一鍵煮出各類補品 法國MOJOW 走塑新世代 2022/11/19 法國MOJOW 走塑新世代 OSIM 健康養生 家電 倫敦 藝術類別 消費資訊