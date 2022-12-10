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OSIM全新按摩系列迎聖誕

置業家居 2022/12/10

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疫情緩和，今年聖誕節更值得慶祝。OSIM推出全店24個月份期的節日限定優惠外，多款旗艦產品亦有限時優惠，其中包括uDream Pro 5感養身椅售$50,600、梳化小天后售$13,415、電競天王椅

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欄名 : 家居新知

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