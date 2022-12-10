解青年「四業」難題 擴視野迎機遇

國家主席習近平在七一重要講話中，提及要特別關心和關愛青年人，要幫助廣大青年解決「學業、就業、創業、置業」面臨的實際困難，並說：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」這番話讓我們親切感受到習主席對香港青年的關愛和厚望，亦為香港更有效推展青年工作指明方向。

自本屆特區政府上任以來，一直高度重視青年發展和福祉，其中行政長官李家超在《施政報告》中以「青年興，則香港興」專章，大篇幅談及青年發展和政策，包括表明會在今年內公布首個版本青年發展藍圖，目標之一就是着眼協助青年解決「四業」問題。

要解決「四業」的實際困難，難以一蹴而就，亦不能「頭痛醫頭」，而是必須着力解決糾纏香港多時的結構性問題，以及改變一些根深蒂固的觀念。

改變學生家長觀念 助規劃路向

在學業層面，首先要逐步改變學生及家長視升讀大學為不二之選的觀念；第二，當局需要更確切幫助青年選擇適合的升學途徑，協助他們及早認清自己的興趣和能力，協助他們規劃發展路向，尤其是要加強支援一些成績未能入讀資助大學及部分未能修畢中六的學生，從而為他們的前路帶來曙光。

就業方面，缺乏上流機會、學歷與職業錯配，都是困擾不少青年人的問題。特區政府應從兩大方向着手，解決青年在就業上面對的實際困難。

第一，建議特區政府應強化產學協作。隨着北部都會區發展和國際創新科技中心建設，香港需要數以倍計的創科和工業人才，因此筆者一直倡議政府要着力培育創科人才，包括持續支持大專院校發展與STEM相關的學士學位課程，同時加強推動職專教育，包括建議設立一所政府資助的應用科學大學，並探討如何更好地支援香港專業教育學院（IVE）等學士以外的職專課程。此舉既可為青年提供更多元的升學途徑，又可協助青年把握本港和國家的發展機遇，更滿足本港未來產業發展的人才需求，締造多贏局面。

強化產學協作 放眼國家

第二，特區政府應協助青年擴闊視野。事實上，本港有不少行業都有各式各類機遇，例如紡織業等傳統工業，以及創科相關新興產業，只要青年願意入行、積累一定經驗後，就可獲得不錯的待遇、出路及晉升階梯。因此，若青年擴闊視野，看得到、觸得到這些機遇，自然有更廣闊的發展空間。

此外，本港青年適應力強、語言能力高，不應將目光停留在香港，大灣區、東盟國家、「一帶一路」沿綫都有不同機遇，加上國家賦予香港「8大中心」定位，相信青年只要放眼祖國和國際，機遇自然源源不絕。

穩樓價紓緩置業難 鼓勵創業

至於創業和置業，我認為兩者有一定關連。不少青年都以置業為目標，過往他們因樓價持續高企，為怕樓價升幅不止，於是趕儲錢「上車」，變相令他們不會願意將儲蓄用於創業。我期望政府多管齊下，透過短中長期房屋政策，穩定本港樓價，令青年無需因追趕樓價而急着買樓，並透過針對性短期措施，紓緩青年置業難的問題，例如豁免年輕人首次置業印花稅等。

另一方面，政府應加強支援青年創業的支持。第一，國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區、「一帶一路」等多項國家戰略機遇下，為港人提供龐大就業和創業機遇，期望政府透過鼓勵更多青年到大灣區內地城市實習、生活和交流，包括與當地來自創新科技、互聯網、金融等界別的企業和青年人互動交流，親身體會和感受國家發展帶來的機遇，並透過第一身感受內地城市的高速和先進發展，汲取箇中成功而創新的經驗和意念，相信會為本港青年的未來發展以至創業路帶來不少啟發，協助青年創出一番事業；同時，期望政府強化現有資助計劃，例如大灣區青年創業資助計劃，為青年創業提供資源等方面的持續性支援。

我相信，配合特區政府的青年發展藍圖和支援，加上青年憑着決心、用心和信心，努力不懈，定能迎來更美好和錦鏽的前程，為建設美好香港作出貢獻，以火熱青春書寫精采人生。