世界盃最後兩個4強席位將於今晚塵埃落定，11時非洲代表摩洛哥與葡萄牙交手（見另文），凌晨3時將上演萬眾矚目的英格蘭對法國。有指英格蘭領隊修夫基早於兩年前已部署如何凍結對方主將麥巴比，而日前球隊操練未見後者蹤影，惹來外界猜測。

三獅軍團賽前有好消息，早前因家事返英的史達寧，據報已啟程赴卡塔爾與大隊會合，有望於今日歸隊。史達寧的大宅上周遭賊人爆竊，當時其未婚妻及兩名子女均在場，故返回倫敦處理事件。但即使這名車路士翼鋒趕及賽前歸隊，料正選上陣機會不大。

科頓或拉舒福特 右路助夾擊

根據英媒引述英格蘭助教賀蘭稱，修夫基早於兩年前已預計將要應付如麥巴比般的頂級前鋒，亦已計劃如何凍結對方。有消息指，修夫基或派菲爾科頓或拉舒福特其中一人於右路，並與基爾獲加一同箝制這名巴黎聖日耳門前鋒。基爾獲加認為麥巴比可能是世上最好的球員，但他表示已知道防守對方的要訣。

中堅馬古尼則稱，今屆賽事與上屆不同，當時英格蘭打入4強是意料之外，但今屆目標是冠軍，指球隊上下相信可以在卡塔爾奪標。

力爭衞冕的法國，周二（6日）操練中未見麥巴比身影，球隊職員解釋是麥巴比要接受室內恢復訓練，預料這名球星沒有傷患在身。隊友干拿迪亦派定心丸，表示麥巴比只是休息，並沒有甚麼意外，根本毋須擔心。

麥巴比於16強對波蘭梅開二度，並以5個入球於射手榜領先群雄。惟他賽後表示，對爭逐神射手抑或金球獎沒有興趣，對他而言唯一目標是再次奪得冠軍。

法國入球王 基奧特大爆發

此外，對波蘭先開紀錄的基奧特，以52個國際賽入球，超越亨利成為法國隊史上入球最多球員。他表示，能夠在家人面前完成兒時夢想，終於放下心頭大石，接下來就要協助球隊走得更遠。

英格蘭及法國可說是今屆爭標的熱門分子，相信今場將會是兩隊真正受考驗的硬仗。論前綫英格蘭絕不比法國遜色，菲爾科頓、沙卡及拉舒福特均具活力，配合正箭頭哈利卡尼威脅十足。法國除麥巴比外，今屆有驚喜表現的基奧特亦是一大殺着，速度與高空轟炸兼備下，勢成三獅軍防綫最大考驗，究竟修夫基花了兩年時間準備防守麥巴比的戰術會否奏效，值得球迷期待。

作者：黃懌勤

責任編輯：蔡偉強

▲ 法國—麥巴比

▲ 英格蘭—拉舒福特

▲ 英格蘭—基爾獲加

▲ 英格蘭—菲爾科頓