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葡軍火力猛 誓破摩洛哥強盾

國際版 2022/12/10

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今晚另一場8強賽事由葡萄牙硬撼摩洛哥。葡萄牙球星C朗拿度最近負面新聞不斷，惟無阻他為球隊爭標的決心；而面對攻力甚強的葡軍，摩洛哥料繼續以穩健的防守抗衡。

上仗葡萄牙將C朗拿度先列為後備，即輕鬆大勝瑞士6比1，他隨後更被指發脾氣拒絕與隊友一起慶祝。C朗的親人最近分別發聲，女友Georgina Rodriguez認為「世界最佳球員踢不到90分鐘是個恥辱」，C朗兩位胞姊亦先後批評外界忘記了C朗為球隊作出的貢獻。

C朗葡足協 齊粉碎不和傳聞

對於早前有報道指C朗在上仗得悉被列後備時，曾威脅退出國家隊，葡萄牙足協發表聲明否認。而C朗近日亦開腔，於Twitter指球隊團結一致，無懼任何對手，將繼續為夢想爭取到底。有葡萄牙足協和C朗粉碎不利傳聞，相信有助葡萄牙穩定軍心，集中應付比賽。

另一邊廂，摩洛哥在分組賽首名出綫，再於16強淘汰西班牙，以表現證明球隊的實力。進攻靈魂薛耶治固然是焦點，但整體出色的防守也屬晉級關鍵。

摩洛哥在決賽周4場賽事僅失1球，包括「零封」克羅地亞、比利時及西班牙，今場面對火力十足的葡萄牙，以及上仗連中三元迅速冒起的小將干卡路，由一對中堅阿古特及路曼沙斯組成的防綫，勢將面臨重大考驗。

作者：劉子瑜

責任編輯：蔡偉強

C朗（左二）指球隊團結一致，全力備戰應付摩洛哥。（路透社圖片）

世界盃 葡萄牙 C朗拿度 摩洛哥

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