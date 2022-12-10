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貢獻酒文化有功 為女性乾杯

國際版 2022/12/10

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卡塔爾於世界盃開賽前兩日，突然下令禁止向普通觀眾出售啤酒，結果揭幕戰有球迷高呼口號抗議，但有女觀眾指，政策反而令她們更能享受觀看比賽的樂趣。

李清照原來是嗜酒之人

誠如是次推薦好書《Girly

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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