貢獻酒文化有功 為女性乾杯 國際版 2022/12/10 分享： 分享： 卡塔爾於世界盃開賽前兩日，突然下令禁止向普通觀眾出售啤酒，結果揭幕戰有球迷高呼口號抗議，但有女觀眾指，政策反而令她們更能享受觀看比賽的樂趣。 李清照原來是嗜酒之人 誠如是次推薦好書《Girly ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 酒文化歷史女性貢獻良多 吧檯設計影響至今 2022/12/09 酒文化歷史女性貢獻良多 吧檯設計影響至今 零工經濟具彈性 待遇變相被剝削？ 2022/12/03 零工經濟具彈性 待遇變相被剝削？ 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 2022/12/02 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 彭斯無狠批特朗普 料鋪路選總統 2022/11/26 彭斯無狠批特朗普 料鋪路選總統 彭斯回憶錄未狠批特朗普 料為2024年參選鋪路 2022/11/25 彭斯回憶錄未狠批特朗普 料為2024年參選鋪路 啤酒 飲品 兩性關係