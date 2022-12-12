簡約公屋建築成本 對樓價有支持作用 地產版 2022/12/12 分享： 分享： 新一屆政府為增加公營房屋數量及縮短公屋輪候時間，進行了大量相關工作，當中重點之一便是簡約公屋。而該計劃普遍獲市民支持。筆者從另一角度看，特區政府公佈簡約公屋建築成本數據後，反而對樓市起到支持作用。 特區 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 謝順禮 嘉興地產行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 樓市曙光初現 反彈大約在春季 2022/12/08 樓市曙光初現 反彈大約在春季 樓市交投 為何處於膠着狀態？ 2022/12/07 樓市交投 為何處於膠着狀態？ 二手樓劈價速實力客進場人棄我取 2022/12/06 二手樓劈價速實力客進場人棄我取 黃竹坑區革新 商業「Chill」新星 2022/12/06 黃竹坑區革新 商業「Chill」新星 「白居二」帶動二手住宅成交 2022/12/05 「白居二」帶動二手住宅成交 發展商 設計 地產 元朗 謝順禮 嘉興地產 地產建設商會 屯門 香港 粉嶺