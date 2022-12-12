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簡約公屋建築成本 對樓價有支持作用

地產版 2022/12/12

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新一屆政府為增加公營房屋數量及縮短公屋輪候時間，進行了大量相關工作，當中重點之一便是簡約公屋。而該計劃普遍獲市民支持。筆者從另一角度看，特區政府公佈簡約公屋建築成本數據後，反而對樓市起到支持作用。

特區

...

撰文 : 謝順禮 嘉興地產行政總裁

欄名 : 專家論市

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