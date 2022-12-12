摩登燒臘店 期間限定煲仔飯 副刊版 2022/12/12 分享： 分享： 又到食暖笠笠、香噴噴的煲仔飯日子了。一向以燒臘為主打的CHOP CHOP食神叉燒店，今個冬季特別由香港廚神戴龍師傅炮製多款美味家常的煲仔飯。最佳享受當然是要再斬料加大嚿叉燒，無論堂食或外賣都令人吃得心 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 PHI Coffee & Pancake聯乘姆明一族 主打造型食物及限量珍藏禮盒 2022/12/10 PHI Coffee & Pancake聯乘姆明一族 主打造型食物及限量珍藏禮盒 童真藝趣體驗 孩子擔當慈善拍賣官 2022/12/09 童真藝趣體驗 孩子擔當慈善拍賣官 天際100「聖誕歡聚在天際」 聖誕主題美食及打卡位 2022/12/07 天際100「聖誕歡聚在天際」 聖誕主題美食及打卡位 city'super推出聖誕美食 和牛+海鮮+芝士 2022/12/05 city'super推出聖誕美食 和牛+海鮮+芝士 荃灣牛摩強勢回歸 送和牛一份 2022/12/03 荃灣牛摩強勢回歸 送和牛一份 餐廳 外賣 北角 燒味