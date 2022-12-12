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摩登燒臘店 期間限定煲仔飯

副刊版 2022/12/12

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又到食暖笠笠、香噴噴的煲仔飯日子了。一向以燒臘為主打的CHOP CHOP食神叉燒店，今個冬季特別由香港廚神戴龍師傅炮製多款美味家常的煲仔飯。最佳享受當然是要再斬料加大嚿叉燒，無論堂食或外賣都令人吃得心

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欄名 : 新鮮熱辣

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