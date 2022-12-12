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evian 全新有氣天然礦泉水登場

副刊版 2022/12/12

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evian推出全新的有氣天然礦泉水，清新自然、純淨的味道，令人煥然一新的輕盈口感，帶來頂級細緻的氣泡感。evian於1826年首次裝瓶，歷史悠久，源自法國阿爾卑斯山的evian天然泉水，經過15年冰川

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