美聯集團 晉身中大「企業創新指數」前十名 地產版 2022/12/12 分享： 分享： 美聯集團（01200）獲香港中文大學商學院納入首屆「企業創新指數」前十名，是為唯一晉身該指數的地產代理，排名於眾地產相關行業中最高，能晉身前十名的都是以創新知名的企業，包括Welab Bank、滙豐銀 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 代理動向 最新專欄文章 更多 利嘉閣醫護置業慈善獎賞 查詢升60% 2022/12/09 利嘉閣醫護置業慈善獎賞 查詢升60% 中原精英會Staycation 充電再衝刺 2022/12/08 中原精英會Staycation 充電再衝刺 港置連續7年 獲「開心工作間」標誌 2022/12/07 港置連續7年 獲「開心工作間」標誌 美聯襄善舉 為內地視障者送光明 2022/12/06 美聯襄善舉 為內地視障者送光明 中原工作坊 平衡工作與生活 2022/12/05 中原工作坊 平衡工作與生活 香港中文大學 地產代理 美聯集團（01200） 恒生銀行（00011） 銀行 香港