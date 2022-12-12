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美聯集團 晉身中大「企業創新指數」前十名

地產版 2022/12/12

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美聯集團（01200）獲香港中文大學商學院納入首屆「企業創新指數」前十名，是為唯一晉身該指數的地產代理，排名於眾地產相關行業中最高，能晉身前十名的都是以創新知名的企業，包括Welab Bank、滙豐銀

...

欄名 : 代理動向

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