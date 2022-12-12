上周提及減磅戰友的兩個減肥謬誤，包括：一、香蕉糖份太高，減肥不宜？二、減肥期間要有Cheat day？其中後者更是很多人減肥失敗的原因之一。今期續談另外兩個減肥謬誤。

三、澱粉質會致肥？

「食飯會肥？」是不少人根深柢固的想法，千方百計想着吃少口飯，不夠飽的話，便吃多些餸菜和多喝碗湯。

其實，五穀對人體成長益處甚大，能提供養份和能量給身體和大腦，若選全穀物類，例如白飯混合了糙米、紅米、十穀米、藜麥；又或選全麥麵包，更能提供豐富的維他命B，促進新陳代謝和令人精神；它們含豐富纖維，能幫助腸道蠕動和排便。

吃足夠的米飯不僅可以果腹，也能維持新陳代謝，讓我們避免因吃不夠飯，不夠飽，而吃過多高脂肪的餸菜，尤其一些會提升壞膽固醇菜式的食物，如肥豬肉、排骨、雞翼、魚腩、腸仔、午餐肉等。

四、長時間空腹讓身體燃燒脂肪？

「16：8」是限時進食斷食減肥方法，限制了每日進食時間在八小時內，務求達到十六小時的空腹時間用來「消脂」。聽來好像很神奇，但實際上大多只是因限制了進食時間而減少總卡路里攝取，短期內容易實行。若果是不習慣捱餓的人，或是本身工時很長的，很難堅持。

有研究發現，限時進食法比每日平均減低卡路里攝取，容易引致四肢肌肉流失，並會埋下減慢新陳代謝的伏綫，當回復正常飲食後，磅數便立即反彈，體脂節節上升。

減肥沒有捷徑，低脂飲食、持續運動及建立健康生活模式和習慣，才是較健康和持久控制體重的減肥方法。