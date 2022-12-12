再有新防疫指引出台，確實是整體更放鬆了。立即問各地朋友了解出行最新狀況，都說大部分場所都不用掃碼了（醫院學校等仍要），包括之前執行得較嚴的機場車站等。除非去特別活動，也不要求硬性核酸報告。所以北京上海仍維持進餐廳要四十八小時陰性證明這政策極受抨擊，後來果然又取消了。

不過，好多朋友同時表示，身邊認識感染的人也多了，當就是寬鬆管理後的必然後果吧！其實看數字，各城公布每天幾千宗，換作在去年，根本不可能發生。所以結論是：當局肯定要徹底改變有關今次疫情的敘事了，由好恐怖的大病毒，一定要清零，到現在教育大家只視它為細病，感染了都不用搶住去醫院，可自行居家隔離。這和之前這裏提及的對賭論的預計發展一樣，就是博大家因怕了要進去治療甚至去醫院看病（增感染風險），期能減少醫療資源擠兌。不過與香港情況一樣，老年人還是高風險，一旦數字顯示大量老年人感染且去世，將有可能又影響到上層的判斷。

其他難處還存在，就是無可避免，感染數字大幅增長後，如何向公眾交代？估計就是再真正公告，此疾病的為害程度，已低至流感水平，叫大家感染都不用怕，然後宣布三年抗疫大戰終於成功及告終。

發放好消息的頻率也愈來愈多，所以開放時間表而言，下一輪利好政策，可能不用等到一月（政策的寬鬆都是突然宣告），就會再縮減包括香港入境內地的隔離天數，甚至取消集中隔離。保守一點，農曆新年前不會全開，但三月後好大機會，下半年則預估能真正復常，九月亞運會的大戲等着。

現在吹得最盛的口號，是每個人得「當起自己健康的第一責任人」，繙譯出來就是：少管你了，自己睇路。