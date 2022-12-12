Chrome推兩新模式 助節省內存電量

Google宣布將為Chrome推出兩項新功能，可協助節省電腦的內存及電池電量。

在Chrome 108版瀏覽器中，Google將加入「內存節省」（Memory Saver）和「節能」（Energy

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