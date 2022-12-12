Chrome推兩新模式 助節省內存電量 行政人員版 2022/12/12 分享： 分享： Google宣布將為Chrome推出兩項新功能，可協助節省電腦的內存及電池電量。 在Chrome 108版瀏覽器中，Google將加入「內存節省」（Memory Saver）和「節能」（Energy ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Amazon網購App增睇片購物功能 今日 Amazon網購App增睇片購物功能 黑客藉梨泰院慘劇 向南韓IE用戶播毒 2022/12/09 黑客藉梨泰院慘劇 向南韓IE用戶播毒 Apple強化加密功能 保護iCloud數據 2022/12/09 Apple強化加密功能 保護iCloud數據 QR Code欺詐 成亞太最常見支付騙案 2022/12/07 QR Code欺詐 成亞太最常見支付騙案 Xbox PC Steam遊戲 明年起加至545港元 2022/12/07 Xbox PC Steam遊戲 明年起加至545港元 Google Google Chrome