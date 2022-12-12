Amazon網購App增睇片購物功能

據外媒《TechCrunch》報道，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）也正在其應用程式Amazon Shopping App中，推出「Inspire」新功能，讓用戶觀看全屏幕模式照片及影片，並且直接推

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入