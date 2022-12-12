「地緣世界盃」中東開踢 中美對攻爭冠？

卡塔爾世界盃有聲有色，宣示中東不是你們想像的戰亂落後，讓一些西方人看不順眼。某些大台連揭幕禮也不願直播，讓本國球迷叫罵。某些傳統強隊心思都用於政治表態，結果連16強也踢不進，遭網民群嘲。

足球世界盃繼續之際，「地緣世界盃」也在中東開踢。國家主席習近平上周國事訪問沙特阿拉伯，並出席首屆中國-阿拉伯國家峰會。中阿正常外交，美國竟然坐不住，白宮國安委藉機攻擊中方行為「無助維持國際秩序」！

中國中東抱團 美坐立不安陷被動

這反映出美國隊在場上正陷於被動。但是，若把地緣世界盃看成中美對攻爭冠，那就忽略了今天世界多極化的複雜。現在發生的事不是簡單的你攻我守、你進我退、誰擊敗了誰就能獲得金盃，盡管美國一直以為是這樣。

美國被甚麼動呢？美沙關係近期陷入低谷，拜登早前放下「民主對抗威權」身段到訪沙特，與王儲穆罕默德碰拳頭，也無法說服對方增產石油以紓美國通脹，沙特反而與俄羅斯減產！沙特為首阿拉伯國家現在與中國擴大一系列合作；中方提出的用人民幣結算油氣交易，雖未在峰會宣言提及，但這不代表往後不會實現，會前沙特方面就首次以人民幣支付，向中國義烏企業買貨。

這就鎖定了美國要害。須知道，美國1944年主建布雷頓森林體系，美元正式取代英鎊成為國際貨幣，與黃金掛鈎，但美國1971年為應對自身經濟問題，突然放棄金本位，讓美元貶值，這樣懶理別國身家縮水的損人利己操作，仍無損美元霸權、不愁美債無人買，相當程度是因為石油危機，令以美元計價的油價暴升，客觀地保證了全球美元需求。

沙特是最大石油出口國，中國則是最大石油入口國，去年入了沙特超過四分一出口；中沙石油買賣用人民幣結算之門一旦打開，美元霸權堤壩即會出現缺口，也難怪美國抓狂。

沙特為首阿拉伯世界為何疏遠美國、靠攏中國？拜登政府念念不忘記者卡舒吉在沙特使館遇害案、將矛頭指向穆罕默德，看來只是壓死駱駝的最後一根稻草，在此之下還有諸多深層原因。

美超沙俄成最大產國 變中東對手

首先，石油供求從一開始就是美沙關係的根基，但這已徹底改變。美國不到10年前還是最大石油入口國，但頁岩革命徹底扭轉了產量自70年代一路下降趨勢，美國近年其實已是超越沙特及俄羅斯的最大產油國，更成為淨出口國，是中東產油國對手。

其次，美國政策加劇了和中東油國之間矛盾。美國大幅加息，自是又一次將本國經濟問題輸出、收割全球的操作，而美元異常走強下，油價今年已從高位挫近4成，威脅油國收入。美國率西方國家單方面限制俄羅斯油價，並以美元為武器對俄，進一步引起沙特等國警惕。

接着，美國戰略重心從中東轉走，結束了大力投資沙特對付伊朗局面。沙特早些年軍費狂增至全球第三，終究錯付。美國走人，沙伊反而得到緩和，也門、敘利亞等地代理人戰爭漸息，沙特與「親伊」鄰國卡塔爾亦一笑泯恩仇，共賞世界盃。沙特相信清楚感受到，有些力量已沒法像過去一樣帶來建設和繁榮，只能帶來戰爭和破壞。

再者承接上一點，中東不打了，有更多精力聚焦發展，產油國也意識到長遠必須轉型，誰可幫大忙？卡塔爾世界盃從場館、通信、電動車，到體育用品、紀念品甚至大熊貓，中國除了國足該去的都去了。至於西方國家在G20那所謂支援發展中國家基建的會議，除了東道主印尼無奈不得不到場，就只有印度賞臉。

此外，從百年變局層面看，美國同時與中俄為敵，意味中國及俄羅斯已抵擋了西方鋒芒，其他非西方國家得以免受最狠的攻擊，因此亦有更大自信和自主空間，掙脫西方霸權欺壓。這不只正在中東發生，也正在東南亞、拉美、非洲發生。

美國已故戰略家、前國安顧問布熱津斯基在1997年《大棋局》一書提出，中俄及伊朗組成「基於共同委屈而非意識形態的反霸同盟」，會是對美國在全球至上地位潛在最危險局面。

華在中東立足穩 發揮全球影響力

如今看來，布熱津斯基預言不但已成真，現實對美還更「危險」：中國伊朗去年已簽署25年合作協議，現在波斯人對手阿拉伯世界都傾向中國，而突厥人國家土耳其也與華保持相對友好，中國在中東這亞歐非交滙之地立足穩固，打下了進一步發揮全球影響力的好基礎。

不過，這場地緣世界盃不是你輸我贏、成王敗寇，絕非「我策反了中東，你淪為喪家犬了哈」的冷戰式爭奪。美國霸權衰落、廣大發展中國家擴展與華合作是不爭事實，但美國其實只是失去一言堂專利，仍會是具影響力的大國；中國無意取代美國稱霸，各國更不會答應扳倒一個霸權只是迎來另一霸權。中方多番指出，中東是中東人民的中東，不是誰家後院，更不存在所謂真空。

巴基斯坦裔國際媒體人、伊斯蘭世界研究專家Dilip Hiro 2012年著作《After Empire：The Birth of a Multipolar World》（帝國之後：一個多極世界的誕生）認為，當今世界並非「美國對中國」或「西方對亞洲」，而更像是一戰前（曾長期普遍和平，非一戰前夕）的歐洲，國與國之間頻繁轉換盟友和對手，以達到沒有一國享有支配地位的共同目的。

石油倘人幣結算 勿當「聯中反美」

換言之，國際關係按個別議題「斷件計」是多極世界特色。事實上，中東民族與教派爭端格局一時難有根本改變，阿拉伯國家就發展議題向華靠攏，軍事安全上仍重視美國作用，這對他們並不矛盾。沙特貨幣也和美元掛鈎，就算部分石油改用人民幣結算，也旨在多樣化平衡風險，不應理解成「聯中反美」。

正如歐洲政客一邊搶購卡塔爾天然氣，一邊大罵對方「侵犯人權」，而卡塔爾反嗆以示不滿的同時，也沒有影響生意交易，這也許就是多極世界的體現。

中國往後或需習慣歐洲「精神分裂」，盡量避免《中歐全面投資協定》因政治爭拗觸礁一類事件重演。對於中東和其他發展中地區，中國亦毋須期望過高，只要專注做好有利雙方的事，滿足發展和安全這第三世界共同願望。至於美國能否習慣霸權不再、與各國平起平坐，恐怕就是另一回事。

▲ 中國國家主席習近平（左）上周國事訪問沙特阿拉伯，並與沙特王儲兼首相穆罕默德（右）舉行會談。（新華社資料圖片）