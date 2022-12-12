港應抓住時機 深化債劵市場發展

今年以來美聯儲激進加息，以美元計價的債券產品收益率水漲船高，香港市場美元債發行量下降，同時出現新一輪離岸人民幣點心債的發行熱潮，今年前10個月點心債發行額已逾1,000億元人民幣，接近去年全年的水平。不同經濟體之間貨幣政策差異，在債券市場表現為不同幣種債券發行量的此消彼長，香港打造多元化、多層次債券市場迎來契機。

行政長官李家超在施政報告中提出，要加大力度宣傳本港債券市場優勢、鼓勵內地機構參與本港市場、完善債務工具中央結算系統等，旨在強化香港作為亞洲領先債券融資中心的地位，筆者認為加快相關措施的落地正當其時，香港當在債券市場發展方面走得更快一些。

評價一個國際金融中心發展程度的重要標準之一，是債券市場的發展程度，一般而言企業的債務融資規模會大於權益的融資規模，債券市場的總量和空間是很大的；同時，債券市場相對穩定，波動性可控，債券產品作為服務實體經濟發展的重要金融手段，應當大力發展。香港權益市場一直發展得比較領先，但今年一級市場融資額下降、二級市場價格下跌，也提示我們同步發展債券市場非常必要。

有序深化 離岸人幣債券中心

固定收益產品是傳統資產配置最重要的組成部分，香港要打造國際資產管理中心，吸引包括家族辦公室、私募基金、境內資管資金以及養老金等在港設立或赴港投資，豐富而多層次的固定收益市場是必不可少的一環，也是維護金融市場穩定的重要力量。

有序深化離岸人民幣債券中心建設。美債基準利率預計明年仍將高位運行，離岸人民幣發行仍有成本優勢。此外，隨着共建一帶一路深入推進和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的生效實施，境外發行人對人民幣資金的需求也將逐步擴大，香港市場債券發行規模與國際接軌程度較高，離岸人民幣債券市場將有較大發展空間。

豐富產品類型 保多元化結構

截至去年底，除去外滙基金票據及債券，香港未償還債券規模中，10%以人民幣計價，這個比例還有很大上升空間，建議當局出台更多更有針對性的優惠措施，吸引境內外優質發行人赴港發債，同時與內地監管機構緊密協作，適時適度優化「南向通」機制，擴大可參與群體範圍，從需求端為離岸人民幣債券市場擴容。事實上，離岸人民幣債券市場的深入發展，也將使離岸人民幣的定價機制更為成熟，有利於推動人民幣國際化進程。

豐富債券相關產品類型，保持並提升投資者多元化結構。目前香港市場的美元債券相關產品較為豐富，港幣產品和人民幣計價產品綫還有待進一步完整，應大力發展債券基金、交易所買賣基金、回購市場以及債券衍生品，提升債券市場的豐富度和流動性。

另外，近期中資地產債違約等因素，導致部分國際投資者對內地發行人的投資有所收縮，這種情況應引起警示。多元化的投資者對債券市場的健康發展至關重要，應利用香港法制健全的優勢，在投資者保護、跨境爭議解決等方面做一些推動工作，留住並擴大投資者基數。

港法制健全優勢 解跨境爭議

綠色債券市場發展大有可為。政府在引導和鼓勵綠色債券發展方面，做了很多工作，包括推出規模高達2,000億港元的政府綠債計劃，推出綠色零售債券，以及對於赴港綠債發行人在認證方面進行補貼等，近期當局還將推出代幣化的綠色債券，體現出綠色金融與科技金融的結合。

往後看，鑑於內地、本港以及全球各地對綠色融資需求的不斷增長，香港在擴大綠債發行規模的基礎上，可考慮發展綠色資產支持證券、綠色債券ETF等產品，還可探索綠債和自願碳市場相結合的產品。此外，「漂綠」問題也應引起關注，要建立一些事後的報告約束機制，助力綠債市場健康發展。

金融基建 打造成核心競爭力

將金融基建打造成核心競爭力。政府正致力於將債務工具中央結算系統（Central Moneymarkets Unit，CMU）發展成為亞洲主要的中央證券託管平台，香港具有這方面的先天條件和優勢，應當加大對CMU的人力和技術投入，達至對接內地中央證券託管平台更為高效便利，拓展更多亞洲其他地區中央證券託管平台，強化對歐洲清算銀行（Euroclear）和明訊銀行（Clearstream）兩大國際中央證券託管平台的便利化帳戶連接，進一步擴大涉足國際債市的範圍，更好地支持多幣種的跨境清算、交易結算、託管等業務。

▲ 特首李家超在施政報告中提出，要加大力度宣傳本港債券市場優勢，旨在強化香港作為亞洲領先債券融資中心的地位。（資料圖片）