世界盃進入尾聲，未來3場比賽將決定4隊中冠軍誰屬。南美勁旅阿根廷與4強首支非洲球隊摩洛哥，將於準決賽分途出擊，面對歐洲的克羅地亞及法國。

美斯有火 隊員支援有功

阿根廷上仗淘汰荷蘭的賽事中火藥味十足，球證共出示了18張黃牌及1張紅牌。兩隊全場衝突不斷，主將美斯完場後，與荷蘭主帥雲高爾及助教戴維斯口角，接受訪問時更炮轟雲高爾不尊重人。一向形象沉默寡言的美斯作出如此激動的行為，亦反映他對捧盃的渴望。

除了美斯，其他球員也功不可沒，門將達米安馬天尼斯表現穩健，並撲出兩球12碼，於決賽周初期未獲正選的祖利安艾華利斯、阿歷斯麥亞里士打及利辛度馬天尼斯等，及時挺身而出；早前賽事被批評屢誤戎機的拿達路馬天尼斯，射入最後一球12碼，料有助往後賽事增強信心。

戰鬥民族克羅地亞 組織悅目

阿根廷4強對手克羅地亞亦非善男信女，對日本及巴西同樣以互射12碼勝出，韌力十足。

格仔軍上仗對巴西，雖於加時上半場被尼馬破網，但下半場不慌不忙及時扳平，顯示球隊心理質素極佳。

37歲的中場大腦莫迪歷全場滿天飛，攻守均貢獻良多，加上波索域及高華錫等大將控制節奏，克軍對強敵亦絕非死守求和，而是敢於控球在腳組織。

門將利華高域於互射12碼再次撲出一球，連續兩場獲選最佳球員。被利華高域形容為「戰鬥民族」的格仔軍，相信今仗會做足準備以凍結美斯。

法國「一麥雙基」 火力強勁

受惠於英格蘭哈利卡尼末段射失12碼，今屆大熱法國得以90分鐘內解決對手，晉級4強。公雞軍團火力強勁，突破力強、入球率高的基利安麥巴比固然是絕對主力，其他中前場球員的支援也很重要。上屆作為射手的基沙文，今屆墮後以進攻中場角色協助策動攻勢，屢作出關鍵傳送；基奧特在前綫擔任支點，二傳及入球皆貢獻良多。

法國4強對手摩洛哥，是今屆世界盃的最大驚喜之一。對比之下稍欠星味的摩洛哥，是首支躋身4強的非洲球隊，憑整體機動性及強勁鬥志，先後將「雙牙」西班牙及葡萄牙淘汰出局。

後防天殘地缺 摩洛哥隱憂

摩洛哥在決賽周5場僅失1個烏龍球，防守甚為穩固。惟值得留意的是，中堅阿古特及左閘馬沙拉奧上仗因傷缺陣，中堅路曼沙斯又中途傷出，摩洛哥後防天殘地缺下，面對攻力甚強的法國，勢受很大挑戰。

作者：劉子瑜

責任編輯：蔡偉強

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▲ 阿根廷對荷蘭的8強賽事中，球證一共派出18黃1紅；而國際足協宣布，將就兩隊的違規行為展開調查。（路透社圖片）