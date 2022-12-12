民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 中國版 2022/12/12 分享： 分享： 民眾擔心染疾風險增加，多地出現囤積退燒、止咳藥等現象，N95口罩銷量和價格急升。部分人選擇到醫院買藥，北京等多個城市的發熱門診大排長龍超過5小時。 綜合《中國青年報》、界面新聞、第一財經等內媒報道，不少 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 內地人往返深圳 免核查防控措施 今日 內地人往返深圳 免核查防控措施 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 今日 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 今日 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 你可能感興趣 內地人往返深圳 免核查防控措施 今日 01:00 內地人往返深圳 免核查防控措施 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 今日 01:00 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 今日 01:00 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 疫情 中國 藥房 口罩 北京 武漢 廣州 診所 發燒 咳嗽