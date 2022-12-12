民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈

民眾擔心染疾風險增加，多地出現囤積退燒、止咳藥等現象，N95口罩銷量和價格急升。部分人選擇到醫院買藥，北京等多個城市的發熱門診大排長龍超過5小時。

綜合《中國青年報》、界面新聞、第一財經等內媒報道，不少

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