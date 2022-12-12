包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 中國版 2022/12/12 分享： 分享： 繼廣東、浙江等後，福建、山東、海南等省份也安排包機助企業到海外開拓市場，至少9個省份已有類似計劃。專家指，目的是解中國外貿燃眉之急，預料有更多省市跟隨。 至少9省 赴歐洲東盟日韓等 本波出國搶單潮以廣東、 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 內地人往返深圳 免核查防控措施 今日 內地人往返深圳 免核查防控措施 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 今日 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 今日 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 你可能感興趣 內地人往返深圳 免核查防控措施 今日 01:00 內地人往返深圳 免核查防控措施 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 今日 01:00 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 今日 01:00 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 經濟 疫情 中國 香港 歐洲 貿易 歐盟 德國 進出口 越南