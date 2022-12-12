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包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨

中國版 2022/12/12

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繼廣東、浙江等後，福建、山東、海南等省份也安排包機助企業到海外開拓市場，至少9個省份已有類似計劃。專家指，目的是解中國外貿燃眉之急，預料有更多省市跟隨。

至少9省 赴歐洲東盟日韓等

本波出國搶單潮以廣東、

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