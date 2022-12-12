採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 中國版 2022/12/12 分享： 分享： 中央公布新10條優化防控，各地核酸採樣點陸續減少，「核酸檢測公司開始破產了」的詞條衝上微博熱搜。但也有企業透露，目前業務確實減少，但並不會過於影響經營。 內媒《紅星新聞》報道，隨着很多場所不再要求出示核 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 內地人往返深圳 免核查防控措施 今日 內地人往返深圳 免核查防控措施 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 今日 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 今日 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 你可能感興趣 內地人往返深圳 免核查防控措施 今日 01:00 內地人往返深圳 免核查防控措施 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 今日 01:00 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 今日 01:00 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 疫情 中國 中華人民共和國國家衞生健康委員會 北京 採購 招標 微博