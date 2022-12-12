採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜

中央公布新10條優化防控，各地核酸採樣點陸續減少，「核酸檢測公司開始破產了」的詞條衝上微博熱搜。但也有企業透露，目前業務確實減少，但並不會過於影響經營。

內媒《紅星新聞》報道，隨着很多場所不再要求出示核

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