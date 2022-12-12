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內地人往返深圳 免核查防控措施

新症跌至萬宗 鍾南山：明年3月後有望復常

中國版 2022/12/12

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內地單日新增病例降至10,597宗，各地機場、火車站取消核酸落地檢，深圳昨日（11日）起不再對往返當地人士採取疫情核查防控措施，北京等地機場航班量增勢明顯。

中國工程院院士鍾南山估計，明年上半年有望恢復

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