內地人往返深圳 免核查防控措施 新症跌至萬宗 鍾南山：明年3月後有望復常 中國版 2022/12/12 分享： 分享： 內地單日新增病例降至10,597宗，各地機場、火車站取消核酸落地檢，深圳昨日（11日）起不再對往返當地人士採取疫情核查防控措施，北京等地機場航班量增勢明顯。 中國工程院院士鍾南山估計，明年上半年有望恢復 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 今日 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 今日 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 今日 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 你可能感興趣 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 今日 01:00 民眾爭相購藥 N95口罩銷量價格飈 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 今日 01:00 包機出國搶定單 專家料更多省市跟隨 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 今日 01:00 採樣點續減 「核酸企業破產」登熱搜 疫情 中國 深圳 鍾南山 疫苗 北京 防疫措施 機場 武漢 流感