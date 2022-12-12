跨灣橋逼爆打卡 大風吹單車客撞傷 港聞版 2022/12/12 分享： 分享： 將軍澳跨灣大橋昨啟用，是本港首條人、車、單車共用的跨灣大橋，大量市民昨登橋賞景，行人路和單車徑使用者絡繹不絕。但有騎單車人士首天登橋即發生意外，疑因強風吹襲而失控撞向花槽，需由救護員用擔架運離現場。 將 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 今日 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 Google地圖導航仍用舊路 料需2周更新 今日 Google地圖導航仍用舊路 料需2周更新 陳茂波：土地發展交通基建 需前置部署 今日 陳茂波：土地發展交通基建 需前置部署 你可能感興趣 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 今日 01:00 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 Google地圖導航仍用舊路 料需2周更新 今日 01:00 Google地圖導航仍用舊路 料需2周更新 陳茂波：土地發展交通基建 需前置部署 今日 01:00 陳茂波：土地發展交通基建 需前置部署 將軍澳 基建 單車 藍田