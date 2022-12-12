跨灣橋逼爆打卡 大風吹單車客撞傷

將軍澳跨灣大橋昨啟用，是本港首條人、車、單車共用的跨灣大橋，大量市民昨登橋賞景，行人路和單車徑使用者絡繹不絕。但有騎單車人士首天登橋即發生意外，疑因強風吹襲而失控撞向花槽，需由救護員用擔架運離現場。

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