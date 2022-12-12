Google地圖導航仍用舊路 料需2周更新 港聞版 2022/12/12 分享： 分享： 使用導航App已成不少駕駛人士習慣，記者審視本港多個熱門導航App，惟獨發現Google地圖仍未有為將藍隧道新路導航，地圖雖有顯示將藍隧道位置，但導航服務時，卻仍建議用家使用舊有將軍澳隧道。香港資訊科 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 今日 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 跨灣橋逼爆打卡 大風吹單車客撞傷 今日 跨灣橋逼爆打卡 大風吹單車客撞傷 陳茂波：土地發展交通基建 需前置部署 今日 陳茂波：土地發展交通基建 需前置部署 你可能感興趣 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 今日 01:00 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 跨灣橋逼爆打卡 大風吹單車客撞傷 今日 01:00 跨灣橋逼爆打卡 大風吹單車客撞傷 陳茂波：土地發展交通基建 需前置部署 今日 01:00 陳茂波：土地發展交通基建 需前置部署 將軍澳 Google 導航 方保僑