Google地圖導航仍用舊路 料需2周更新

使用導航App已成不少駕駛人士習慣，記者審視本港多個熱門導航App，惟獨發現Google地圖仍未有為將藍隧道新路導航，地圖雖有顯示將藍隧道位置，但導航服務時，卻仍建議用家使用舊有將軍澳隧道。香港資訊科

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