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陳茂波：土地發展交通基建 需前置部署

政治版 2022/12/12

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將藍隧道及將軍澳跨灣連接路昨日正式開通，財政司司長陳茂波表示，土地發展及交通基建需前置部署，又指政府會繼續以「基建先行」及「創造容量」規劃方針，推動運輸基建項目。

陳茂波在網誌表示，機場三跑工程將於後年

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基建 陳茂波 基建項目 財政司

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