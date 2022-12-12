陳茂波：土地發展交通基建 需前置部署 政治版 2022/12/12 分享： 分享： 將藍隧道及將軍澳跨灣連接路昨日正式開通，財政司司長陳茂波表示，土地發展及交通基建需前置部署，又指政府會繼續以「基建先行」及「創造容量」規劃方針，推動運輸基建項目。 陳茂波在網誌表示，機場三跑工程將於後年 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 今日 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 跨灣橋逼爆打卡 大風吹單車客撞傷 今日 跨灣橋逼爆打卡 大風吹單車客撞傷 Google地圖導航仍用舊路 料需2周更新 今日 Google地圖導航仍用舊路 料需2周更新 你可能感興趣 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 今日 01:00 將藍隧道今迎工作日 藍田交滙處恐塞爆 跨灣橋逼爆打卡 大風吹單車客撞傷 今日 01:00 跨灣橋逼爆打卡 大風吹單車客撞傷 Google地圖導航仍用舊路 料需2周更新 今日 01:00 Google地圖導航仍用舊路 料需2周更新 基建 陳茂波 基建項目 財政司