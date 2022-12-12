將軍澳--藍田隧道昨日通車，即引來大量駕駛人士慕名而至，藍田交滙處出入口昨有2名司機疑不熟新路相撞，令將藍隧道交通一度非常擠塞。今日迎來啟用後首個工作日，有汽車專家和區議員預計，藍田交滙處出入口將成塞

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