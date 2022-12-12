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大家樂推「炎明熹好想約你～做善事」 籌款助香港認知障礙症協會

行政人員版 04:00 2022/12/12

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黛安聽公關姊妹講，陪着香港人成長逾半世紀嘅大家樂，早前推出咗「有大家，就有大家樂」企劃，製作咗一連3輯嘅真摰生活小品，提醒大家珍惜同關心身邊人，仲邀請到「聲夢人氣王」炎明熹為廣告獻唱主題曲《好想約你》，完整版喺Youtube發布1周後，觀看次數已達100萬次。

為咗慶祝廣告主題曲大受歡迎，大家樂決定捐出$10萬予香港認知障礙症協會，並推出「炎明熹好想約你～做善事」慈善捐款活動，由即日起，《好想約你》Youtube官方頻道觀看次數由200萬起計，每額外達到30萬觀看次數，大家樂將額外捐出$5萬予香港認知障礙症協會；更將透過電視廣告、有2個版本嘅電台廣告同宣傳車大肆宣傳，鼓勵市民支持捐款活動，以及引起大眾對認知障礙症嘅關注。

大家樂集團行政總裁梁可婷話，目前醫學界仍未研發出可以根治認知障礙症嘅藥物或療法，患者只能預防及防止惡化，照顧者亦要耗盡心力同資源，對基層家庭造成沉重負擔，故再推出慈善捐款項目，冀能繼續為協會籌募營運經費，為更多患者同照顧者提供援助。

本文轉載自《晴報

（左至右）大家樂集團總經理盧國輝、大家樂集團行政總裁梁可婷、炎明熹、香港認知障礙症協會經理盧蕊貞及大家樂集團市務部總監程子剛。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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