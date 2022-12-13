全國防疫規範稍鬆，北京友圈傳來，果然中招率一下子就上揚。特別是辦公室，有些幾乎一半人「陽」了，於是應了那句：防疫三年，現在疫情才真正開始。

但大家看來也不驚慌，甚至更多是輕描淡寫，說下狀況，無非就是開始咳嗽、發燒，沒去醫院，自己吃藥，然後一兩個星期好轉。這種已被全球廣知的經歷，現終於才輪到在中國普及。依此節奏，明年可能真會達致群體免疫。

三年來的抗疫，看來除了是等到病毒變種減弱外，就是等大家都對它有種謹慎但不懼怕的心態。總體而言，大家仍是較樂於見到現在的狀況：寧願冒百分之一感染風險，都不想百分之百餓死。當然，現在感染風險大大增加了。

現在初鬆綁，好多人還是不適應。特別是有種不安，覺得點都要做下核酸至心安。於是出現的情況是，核酸亭好多都撤了，要老遠去找，結果又見到測核酸的人龍。如果不測核酸，政策就鼓勵自己買抗原包來自測。

所以諸事者言，原來是核酸經濟停了，但新的抗原經濟才上場，又會成為大宗全民必須物資。從而又發現，市場上又立即多了好多選擇和供應，每劑平均可去到五元人民幣。

以為稍一放鬆，消費人流就回來？就是因有被這波感染的不安因素，剛開始時，反而是大家都不敢非必要的外出，商場和食店生意未見回升。

似乎國民都有心理及物資準備了，之後三個月，就是疫情高峰期。一個半月上升到高峰然後維持高水平一陣，剛好就是過農曆年，都回到家，不再流動，大家有感染的、無病的，齊齊靜止一下，放完一兩周的假，病情或就好轉了。影迷友急的卻是：死啦！去戲院看《阿凡達2》，那麼多人同坐兩個鐘，一定會感染吧！又禁不住不去，中國內地已很久沒這種大片放了。