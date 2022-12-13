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壽司店減肥三伏

副刊版 2022/12/13

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人類，的確容易受影響，若果影響的是正面健康的，也無妨。

Bonnie的好友轉眼間瘦了十多磅，誘發她積極減肥。這天，她主動邀約我於壽司店午膳。她說：「今天我宴客，你隨便吃。」我笑言：「有沒有限制？例如高價品不能點之類？」

她說：「你以為我第一天認識你嗎？你只吃吞拿魚赤身，另外就是貝類海產，而且胃口小，我才不怕。」現時，很多食肆都改了手機點餐，個人不太喜歡這種方法，不過，時代進步，人手又不足，看來，只會愈來愈普遍。

沒錯。我點吞拿魚赤身、帶子和赤貝，還有我最愛的水雲海藻。Bonnie選的壽司先送來。清一色三文魚，一半是魚生壽司，另一半是火炙的。我說：「你真專一。」她說：「CP值高，屬低價美食！炙燒後的三文魚，油份更少。」

我連忙糾正：「選火炙三文魚或其他魚類，是個減肥陷阱，廚師為了令炙燒後的魚更可口，通常會用魚的腩位，魚香會更濃，所以火炙三文魚的熱量其實並不低。」她愕然：「噢！還以為燒烤後，脂肪會燒走，熱量會較低。」

我續說：「還有另一個吃壽司易中伏位，就是很多人愛吃的鰈魚群邊，群邊其實即是魚鰭附近，是脂肪聚集的位置。」她說：「放心，這些貴價品我才不會點。」我再補充：「另外，壽司店熱食王牌，三文魚頭和油甘魚鮫，均屬高脂部位，中伏次數極高。」她驚訝：「弊！上次油甘魚鮫買一送一，冰箱還有兩件。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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