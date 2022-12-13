有朋友問，被控強姦兼聚眾淫亂的吳亦凡、被前妻爆召妓兼與人妻約炮的王力宏、遭前度控訴「多人運動」的羅志祥，是性上癮嗎？這要從究竟甚麼是性上癮開始說起。

直至目前為止，美國精神醫學學會（APA）拒絕用「性上癮」（Sex Addiction）這名詞，他們執法着於辯論究竟性行為是否能達到「藥物上癮」（Drug Addiction）般那種上癮程度，爭拗多年，仍只在拗的階段，在他們出版的《DSM-5》（精神疾病診斷與統計手冊第五版）手冊裏，仍未錄入「性上癮」的定義、診斷和治療，若精神科或心理醫生只單單依賴《DSM-5》手冊去看症，就只能將這類病人放在「Sexual Disorders Not Otherwise Specified」（NOS，不能詳述註明的性障礙）欄目上。

世界衞生組織的《ICD》（國際疾病分類）所提供的定義比較清晰，他們在《ICD-11》（第十一版）手冊裏，正式用上一個名詞：Compulsive Sexual Behavior Disorder（性強迫症／性沉溺），稱已可列為精神疾病之一，皆因它像其他強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder）一樣，患者會有不能控制、不自主和不能停止的過分思想或影像在腦中出現，去到明知有後果仍無法不想／無法不做的程度，導致性慾及性行為上出現失控，而這種狀況已令患者出現情緒、關係及生活造成困擾，那在診斷上，已可視為一種病態。

從心理學角度去看，會把焦點放在治療上—如何令患者的「性強迫症」得到改善？如何幫助他／她在工作、生活和關係上一步一步重整和重拾自控能力？但若從社會學角度去看，「性強迫症」又有一連串的社會問題值得注意和討論：例如當這類行為被視為精神病，而涉事者做了有違倫理、公德之事後，卻聲稱自己是患了不能自控的「性強迫症」，那會否只成了涉事者脫／減罪的藉口？