中原王禮希 業績逾220萬元 地產版 2022/12/13 分享： 分享： 中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，今年樓市時旺時靜，旗下西九龍精英亦做好本份，應對挑戰，其中高級資深客戶經理王禮希目標清晰，做事拼搏，今年暫錄逾220萬元業績，值得嘉許。 中原王禮希20歲加入中原，由實 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 代理動向 最新專欄文章 更多 美聯集團 晉身中大「企業創新指數」前十名 2022/12/12 美聯集團 晉身中大「企業創新指數」前十名 利嘉閣醫護置業慈善獎賞 查詢升60% 2022/12/09 利嘉閣醫護置業慈善獎賞 查詢升60% 中原精英會Staycation 充電再衝刺 2022/12/08 中原精英會Staycation 充電再衝刺 港置連續7年 獲「開心工作間」標誌 2022/12/07 港置連續7年 獲「開心工作間」標誌 美聯襄善舉 為內地視障者送光明 2022/12/06 美聯襄善舉 為內地視障者送光明 中原地產 地產代理 九龍塘 九龍