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中原王禮希 業績逾220萬元

地產版 2022/12/13

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中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，今年樓市時旺時靜，旗下西九龍精英亦做好本份，應對挑戰，其中高級資深客戶經理王禮希目標清晰，做事拼搏，今年暫錄逾220萬元業績，值得嘉許。

中原王禮希20歲加入中原，由實

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欄名 : 代理動向

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