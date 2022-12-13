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疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3%

地產版 2022/12/13

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世界各地均面對通脹加劇的問題，香港與其他地區比較，因背靠內地面對通脹的壓力已屬較溫和，但仍無可避免受到加價壓力，寫字樓裝修成本便於今年上升8.3%，明年料將繼續上升。

本行最新發表的《亞太區裝修成本指引

...

撰文 : 黃天賜 仲量聯行項目發展服務部主管

欄名 : 專家論市

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