疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3% 地產版 2022/12/13 分享： 分享： 世界各地均面對通脹加劇的問題，香港與其他地區比較，因背靠內地面對通脹的壓力已屬較溫和，但仍無可避免受到加價壓力，寫字樓裝修成本便於今年上升8.3%，明年料將繼續上升。 本行最新發表的《亞太區裝修成本指引 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 黃天賜 仲量聯行項目發展服務部主管 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 菜販肉店緣何轉戰 民生區街舖營生？ 今日 菜販肉店緣何轉戰 民生區街舖營生？ 簡約公屋建築成本 對樓價有支持作用 2022/12/12 簡約公屋建築成本 對樓價有支持作用 樓市曙光初現 反彈大約在春季 2022/12/08 樓市曙光初現 反彈大約在春季 樓市交投 為何處於膠着狀態？ 2022/12/07 樓市交投 為何處於膠着狀態？ 二手樓劈價速實力客進場人棄我取 2022/12/06 二手樓劈價速實力客進場人棄我取 疫情 仲量聯行 裝修設計 職場文化 美元 香港