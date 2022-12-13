港股跌也政治 升也政治

不理解港股背後的政治邏輯，恐怕就很難理解今年大市的巨幅波動，既無法理解之前的絕望下跌，也無法理解近期的反常狂升。

脫離常見節奏 技術分析難尋脈絡

很多投資者可能錯過了最近股市的狂升，當他們還在用一個熊市思維觀察市場時，沒有想到市場運行的邏輯已經發生了根本變化，臆想中熊市反彈後繼續下跌的場景沒有出現，大市反而不斷急升，投資者開始是不信，繼而是猶豫，最後被升市所迫想要尋機入市，可又發現股市已有頗大累積升幅，面對已經上漲不少的股價，又患得患失不願追入，於是只能眼巴巴看着股市愈升愈高。

對大多數投資者來說，今年的港股是很難玩的：跌的時候恰似入了無底深潭，一波還有一波低，甚麼經濟尚好、估值低迷等支持理由全不管用；等到終於上漲時，又好像沒有了地心吸力，像一架沒有煞車的汽車般狂衝，甚麼阻力區、升幅大、外圍下跌等負面因素全無壓力，無論升跌都脫離了大市一般的常見節奏，相當不好捉摸。

一般而言，不論是研究基本面還是技術面的研究者，其理論對於今年大市的巨幅波動，恐怕都難有一個合乎邏輯的解釋。不過，如果我們在技術和經濟之外，引入多一個政治視角，今年的股市變動就還是大致有脈絡可尋的。

港股今年的大幅下跌主要有兩波，一波是2、3月間從大約25,000點跌至接近18,000點，跌幅近7,000點，背景是香港和內地疫情擴散、美聯儲加息、俄烏戰爭、中概股退市風險增加、外資認為中國經濟恢復動力不足等因素。

政策＋輿論 美國唱淡港股

這些影響因素大致可以分為兩類，一類與美國有關，另一類與中國有關。美聯儲加息、美國用審計理由威脅部分中概股從美國退市，當然與美國直接相關，但基於美國在全球金融的領導性地位，因為美國在對信息的解讀或說輿論引導上，對國際資金的廣泛影響力，其他因素也相當程度與美國間接相關；而與中國直接相關的因素，主要有疫情防控措施、刺激經濟政策，以及經濟實際表現等。

由於中美博弈近年加劇，美國加強了在各方面圍堵、打壓中國，表現在金融上，就是限制中國企業在美融資、唱衰中國經濟、誘導資金離開內地與香港股市等。具體到今年港股，美國主要採取了兩手，一是直接的政策打壓，如威脅中概股退市、直接限制美資投資中資企業、打壓中國高科技等；二是在輿論上強調各種因素中對港股不利的方面，如強調內地防控疫情措施對經濟的阻礙、借俄烏戰爭、美國加息等誘導資金離開港股、唱淡中國經濟增長（盡管中國經濟增速在全球主要經濟體仍然領先）等。

中國經濟則由於受去年以來整頓科網平台、限制高負債內房企業融資等政策的影響，加上疫情防控措施（主要是城市靜態管理）對經濟和消費的負面作用，刺激經濟政策在2、3月間未見保持溫和等，面臨一定壓力。

簡單總結，港股2、3月大跌的主要原因，就是美國利用政策直接打壓和借各種因素誘導資金離開港股的間接打壓，以及中國政府彼時未能積極推出刺激經濟政策對冲負面壓力兩方面共同作用的結果。

面對市場的不正常下跌，國務院金融穩定發展委員會於3月16日召開會議，積極回應市場關切，對於對市場負面影響較大的科網平台和內房板塊，作出了十分正面的回應，於是港股在憧憬未來政策將積極支持經濟發展的氣氛下大幅回升，一定程度扭轉了之前的悲觀氣氛。

中國經濟政策 未能對冲外圍壓力

港股的第二波大幅下挫始自6月底，港股從7月跌至10月底，從大約22,000多點跌至最低14,000多點，累積跌幅約8,000點，這波下跌的背景主要是美國急速加息收緊銀根、內地疫情時有反覆、不時有城市需要進行靜態管理以阻斷疫情擴散、刺激政策未能令內地經濟數據出現明顯改善等。

美國急速收緊銀根，一般來說會誘使熱錢離開新興市場流入美國，對港股不利；不過，如果中國經濟能夠有良好表現，追逐利潤的熱錢就不一定會離開內地與香港股市，而是可能繼續投資內地與港股，以分散風險。但遺憾的是，由於種種原因，過去一段時間中國刺激經濟的效果未如理想，未能扭轉資金離開港股的勢頭，造成港股愈走愈低。

分析7至10月港股下跌的主要原因，仍然是美國加息誘導資金離開港股的間接打壓，以及內地刺激經濟效果未如理想共同作用的結果。

看深一層，美國的政策直接打壓和輿論誘導等方面的間接打壓，背後反映的其實都是美國政府的政治決心；而中國推行多大力度、多大規模的刺激經濟措施，如何改善防控疫情措施，背後反映的則是中國政府的政治決心。今年港股行情的巨幅波動，實際上就是這兩種政治決心博弈在港股上的反應，如果只是從圖表、歷史數據、估值等角度分析，自然是捉錯用神，不易得出正確的結論。

新班子形成 刺激經濟力度超預期

只有從政治角度觀察，才能理解港股自11月開始的狂升：因為中國政府在10月底形成了新一屆領導班子，而新一屆領導班子執掌最高權力後的突出表現，就是從11月開始，中國政府刺激經濟政策的速度和力度前所未見。

政府對科網平台的態度，已經明顯轉向支持，幾大平台紛紛與大國企合作，沒有政府的支持不可想像。很久未批的遊戲版號獲得批准，可以上綫新遊戲，是政府對行業的確實支持；房地產行業利好政策頻出，從協助房地產融資的「三支箭」到「金融16條」等，對內房融資的支持力度遠超市場預期；最令人意想不到的，是疫情防控政策的快速轉變，現行防疫政策已經基本放棄了對經濟造成最大影響的城市靜態管理，消除了一個恢復經濟的重大阻礙。

新領導班子形成至今的一個多月時間裏，通過速度和力度遠超預期的刺激經濟政策，顯示出了支持經濟發展的強烈願望和決心，按正常邏輯推斷，這種決心將會體現在未來一段時間的經濟發展和股市表現上，繼續支持港股走強。

▲ 今年港股行情的巨幅波動，實際上就是中美兩國政治決心博弈在港股上的反應。（資料圖片）