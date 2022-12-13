完善版權保護 發展知識產權貿易中心

立法會近日終於通過《2022年版權（修訂）條例草案》，令我感慨良多。

科技不斷進步，一方面讓我們享受到資訊時代帶來的各種便利，另一方面亦為版權保護帶來不少新問題和新挑戰，海外一些經濟體早已訂立傳播權利，以加強在數碼環境中的版權保護。本來特區政府亦相當積極，自2006年起，就加強在數碼環境中的版權保護進行了3輪諮詢，並分別於2011年和2014年，兩次向立法會提交兩項修訂條例草案，可惜當年由於反對派議員不斷以各種方式拉布阻撓，相應的立法程序都未能在當屆立法會會期屆滿前完成，令香港的版權制度未能及時更新，嚴重落後於國際發展。

確保制度符需要 與國際接軌

國家在去年3月公布的「十四五規劃綱要」首次提出，支持香港發展成為區域知識產權貿易中心。為了成功達致這個目標，我們必須確保香港的知識產權制度與時俱進，不但要符合本地的社會和經濟需要，更要與國際標準接軌。

版權制度是知識產權制度的重要一環，及時重新檢討和修訂版權法例的重要性和迫切性，是不言而喻的。特區政府在去年11月公布諮詢文件，就更新香港版權制度及加強在數碼環境中的版權保護，進行為期3個月的公眾諮詢，並建議以《2014年條例草案》作為修訂《版權條例》（第528章）的基礎。

引「傳播權利」 包含新傳播模式

《2022年條例草案》涵蓋了下列重點範疇：鑑於科技發展一日千里，嶄新的內容使用和傳播模式相繼出現，在版權制度下將引入新的科技中立「傳播權利」，讓版權擁有人能透過任何電子傳送模式（包括串流）向公眾傳播其作品；同時擬新增第28A條，澄清構成「向公眾傳播」的涵蓋範圍，任何人如僅僅轉發超連結或接達他人傳播的內容，或僅提供設施，使某作品得以向公眾傳播或利便某作品向公眾傳播，將不構成「向公眾傳播」的行為。

另一個範疇涉及經修訂和新增的版權豁免，現行的《版權條例》載有超過60項條文，訂明如屬「允許作為」，包括為研究、私人研習、教育、批評、評論和報道時事等目的，可合理地使用他人的版權作品，而不會招致民事或刑事法律責任。

為配合引入「傳播權利」，《條例草案》建議適當修訂和擴闊「允許作為」的範圍，包括讓教育界為遙距學習而傳播版權作品時有更大彈性；至於擬新增的「公平處理豁免」條文，已涵蓋眾多以戲仿、諷刺、營造滑稽、評論時事或引用為目的之活動，相信已足以回應一般使用者在數碼環境中使用版權作品的主要關注。

此外，當局又會增訂安全港條文，配合屬自願性質的《實務守則》，訂明若服務提供者在獲告知侵權活動後，採取合理措施遏制或停止有關活動，便只須對用戶在其服務平台上所犯的侵權行為，承擔有限的法律責任。

增訂兩因素 助追討民事責任

另一範疇涉及版權擁有人可就侵犯版權行為追究民事法律責任，但因應數碼環境下舉證方面可能出現的挑戰，《2022年條例草案》建議增訂兩項因素，即：侵犯版權者在獲悉其侵權行為後的不合理行為，以及因該侵權行為而令侵犯版權複製品廣泛流傳的可能性，以供法院決定是否判予額外損害賠償時考慮。

上述修訂建議已大致反映在數碼環境下，更新版權保護制度的需要，又盡量減少對言論及表達自由的影響，平衡了不同持份者的利益和關注。

版權保護的優化，不可能「畢其功於一役」，特區政府應繼續密切注意科技和網絡技術日新月異的發展，並追蹤國際間關於版權保護制度的更新情況，在適當時候再作公眾諮詢，謀求新的共識，使本港的版權保護制度能夠與時俱進，讓不同的持份者，包括版權擁有人及使用者，在恰當的法律框架下，達致良性互動的多贏局面，助力香港發展成為區域知識產權貿易中心。

▲ 為了成功達致香港發展成為區域知識產權貿易中心的目標，必須確保香港的知識產權制度與時俱進。（資料圖片）