世界盃進入4強階段，首場準決賽將於周三（14日）凌晨3時上演，阿根廷在美斯等主將避過國際足協（FIFA）處罰後（見另文），將可如常上陣，面對連續兩仗均激戰120分鐘至互射12碼晉級的克羅地亞，體能上或可看高一綫。

阿根廷上場對荷蘭法定時間打成2比2平手，互射12碼憑門將達米安馬天尼斯撲出兩球，終以4比3淘汰對手。為阿根廷貢獻入球及助攻各一的美斯，賽後向已故名宿馬勒當拿致敬，他表示，相信馬勒當拿正在遠方注視着，希望能複製當年成就，可以走到最後。他又表示荷蘭十分頑強，當看到拿達路馬天尼斯射入致勝的12碼後，才敢鬆一口氣。

拿達路馬天尼斯 打止痛針上陣

射入奠勝12碼的拿達路馬天尼斯，親身證實需打止痛針上陣。他稱，獲得教練、隊友及所屬球會國際米蘭支持，對此表示感謝及抱歉。他又指對手克羅地亞具備質素及經驗球員，將會是一場不容易應付的比賽。

克羅地亞再次戰至互射12碼，淘汰今屆熱門之一的巴西，距離繼上屆再次殺入決賽只差一步之遙。門將利華高域上場撲救達21次，更擋出洛迪高主射的12碼。這名效力薩格勒布戴拿模的門將表示，成功的秘訣是格仔軍上下從小就被培養成一名戰士，並於場上毫不留力，竭盡所能，更豪言他們是「戰鬥民族」。

中場核心、隊長莫迪歷則稱，賽前沒有人預計他們可以晉身至4強，但現在卻做到了。他稱現時球隊由非常渴望為國效命的球員組成，所有人都被驅使着為國家和球衣而戰，並將繼續戰鬥至最後一秒。

領隊：克軍正前進 4強非終點

領隊戴歷指出，克羅地亞人能在有需要的時候交出最好的，在重要的時候總是取得成功，沒有人能夠低估他們。他更稱晉級4強並非終點，格仔軍正在前進，可以取得很多成就。

兩隊上屆世界盃於分組賽碰頭，當時克羅地亞意外地於D組以3比0擊敗阿根廷。現時兩隊可謂士氣高昂，美斯矢志帶領阿根廷殺入決賽，奪得球員生涯首個世界盃冠軍；克羅地亞則寄望可以再次踏上決賽舞台，繼上屆後再次爭逐殊榮。

除美斯外，阿根廷眾將可謂完全上力，相信他們的目標肯定是希望90分鐘內可以解決對手。相比之下，克羅地亞體能上或較輸蝕，要完全倚賴莫迪歷、波索域及高華錫3人控制節奏將愈見吃力，對格仔軍而言，只靠守至12碼分勝負的如意算盤將消耗更多。故阿根廷有望看準對手體能缺口，以速戰速決的方式完成賽事。

作者：黃懌勤

責任編輯：蔡偉強

▲ 阿根廷–美斯

▲ 克羅地亞–莫迪歷

▲ 克羅地亞–波索域