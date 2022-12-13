DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本 行政人員版 2022/12/13 分享： 分享： 人工智能（AI）發展及應用可能性愈來愈多，現時就連編寫劇本也可做到。Google旗下英國人工智能實驗室DeepMind近日建立了一個新AI工具Dramatron，能生成包括人物描述、情節、地點及台詞的 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米發布迷你主機 如手掌大小售3116元起 今日 小米發布迷你主機 如手掌大小售3116元起 Amazon網購App增睇片購物功能 2022/12/12 Amazon網購App增睇片購物功能 Chrome推兩新模式 助節省內存電量 2022/12/12 Chrome推兩新模式 助節省內存電量 黑客藉梨泰院慘劇 向南韓IE用戶播毒 2022/12/09 黑客藉梨泰院慘劇 向南韓IE用戶播毒 Apple強化加密功能 保護iCloud數據 2022/12/09 Apple強化加密功能 保護iCloud數據 科技行業 科技軟件 人工智能 創新科技及應用 商業 電影 Google 編劇 舞台劇