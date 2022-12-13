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DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本

行政人員版 2022/12/13

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人工智能（AI）發展及應用可能性愈來愈多，現時就連編寫劇本也可做到。Google旗下英國人工智能實驗室DeepMind近日建立了一個新AI工具Dramatron，能生成包括人物描述、情節、地點及台詞的

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欄名 : 科技新知

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