小米發布迷你主機 如手掌大小售3116元起 行政人員版 2022/12/13 分享： 分享： 小米進軍迷你PC市場，推出外形酷似蘋果Mac mini的「小米迷你主機」。外觀方面，基本與Intel NUC薄款一致，體積僅為手掌大小，為112×112×38毫米。主機頂部中央有小米logo，左右兩側 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本 今日 DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本 Amazon網購App增睇片購物功能 2022/12/12 Amazon網購App增睇片購物功能 Chrome推兩新模式 助節省內存電量 2022/12/12 Chrome推兩新模式 助節省內存電量 黑客藉梨泰院慘劇 向南韓IE用戶播毒 2022/12/09 黑客藉梨泰院慘劇 向南韓IE用戶播毒 Apple強化加密功能 保護iCloud數據 2022/12/09 Apple強化加密功能 保護iCloud數據 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 小米 處理器 SSD 藍牙 Intel 人民幣