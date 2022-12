港鐵全新零售品牌LOUDER 過百本地品牌進駐 開創嶄新的零售模式

▲ 「LOUDER」團隊致力推廣本地創意產業,突破本地零售界的固有框架,開創全新的零售模式。

港鐵服務早已融入香港人的生活之中,港鐵公司(0066)今年成立子公司及獨立零售團隊,為顧客帶來全新O2O(Online-to-Offline)零售品牌「LOUDER」。 「LOUDER」集合逾百個香港原創品牌,搜羅既獨特又滿載心思的商品,還有各式各樣的生活精品,供本地品牌愛好者在網店和實體店選購,藉此支持香港創意產業的發展,帶動本地品牌在市場上發光發亮,達至品牌背後「make their brands LOUDER in the market」的理念。「LOUDER」今年8月於將軍澳The LOHAS康城開設第一間實體店,第二間實體店亦隨後於今年11月登陸德福廣場,為本地創意產業帶來新機遇。「LOUDER」團隊計劃在明年開業的「The Wai圍方」及「THE SOUTHSIDE」增設共兩間實體店。而為推動結合綫上綫下一體化的購物體驗,「LOUDER」更設有網店,進一步擴大各品牌的目標顧客群。

▲ 「LOUDER」於今年8月在將軍澳The LOHAS康城開設的第一間實體店,為本地品牌愛好者帶來新驚喜。

年輕團隊主理 吸納新客群



「LOUDER」由港鐵公司的年輕團隊自發構思、創立及營運,成為港鐵商場的新發展策略模式之一。品牌致力履行公司的社會責任,利用港鐵商場地點便利和人流不絕的優勢,為一眾充滿熱誠的出色本地年輕創業家,提供全方位的零售平台,協助他們推廣自家設計及手作產品,及品牌背後的理念。

獨創「支持本地設計師」徽章 鼓勵支持香港設計



為了推廣本地設計,「LOUDER」推出獨家的 「支持本地設計師」 徽章,並標示在相應的品牌展示上,方便大眾清楚識別香港設計師品牌。目前,「LOUDER」已有過百個本地品牌進駐,近5,000款產品,種類多達11個,包括美妝及香薰、文具、家居布置、時裝、電子產品、寵物用品等,當中大部分為本地設計或製作。

▲ 透過「支持本地設計師」徽章,讓顧客輕易識別香港設計師的創作。

目標明年增至4家實體店 網店同步連綫



為進一步擴闊顧客層面,「LOUDER」計劃於明年進駐兩個即將開業的全新港鐵商場,即位於大圍站的「The Wai圍方」及黃竹坑站的「THE SOUTHSIDE」。除了積極擴展實體店,「LOUDER」網店亦已投入服務,為顧客提供更多購物選擇和更便利的 O2O 體驗。

即上LOUDER網店選購商品:www.louder.hk

▲ 「LOUDER」O2O平台,實行綫上綫下一體化。

