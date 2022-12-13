公平 信任  成長  共贏  華為數據中心能源生態政策溝通及新品發佈會 – 香港站

華為數據中心能源生態政策溝通及新品發佈會 - 香港站(大會)於12月9日在富麗敦海洋公園酒店成功舉行，並安排了線上直播。大會邀請了政府資訊科技總監辦公室為主講嘉賓，並匯聚了港澳從事電訊、資訊科技及數據中心等企業的精英及合作夥伴，共同探討如何抓住數字產業化與低碳化的發展機遇，助力香港發展成為亞太區內設立數據中心的首選地點以發展香港為科技合作及貿易的樞紐。大會圍繞最新的夥伴政策解讀以及發佈華為最新的兩款數據中心產品: 智慧微模組6.0及小型鋰電UPS，並提供了現場展示，更邀請了華為企業夥伴分享成功案例。華為更即場頒發了香港數字能源總代及增值服務夥伴證書，藉此嘉許三間獲得資格的夥伴。華為希望透過此次活動與港澳企業及其夥伴實現低碳數字能源化，共同攜手為香港構築開放共贏的健康生態環境！

▲ 華為亞太數字能源業務部副總裁金雙武先生致歡迎辭

華為亞太數字能源業務部副總裁金雙武先生致歡迎辭，並就面對數字經濟與「碳中和」兩大時代機遇，分享華為數據中心能源如何通過全新的夥伴政策，為合作夥伴提供全方位支援，與夥伴共同發展、共同成長。

助理政府資訊科技總監 (產業發展)(署理)鄭美玲女士為大會的主講嘉賓，鄭女士為出席人士分享了特區政府對數據中心發展的相關政策和最新消息。

▲ 華為香港數字能源業務部總經理曹桂策先生發言

華為香港數字能源業務部總經理曹桂策講述華為的公開、公正、透明的生態夥伴政策，致力在港澳地區打造開放、多樣化、共贏的生態體系，以及華為對於港澳數據中心產業的定位與方向。

這次發佈的華為下一代的數據資料中心-智慧微模組6.0及小型鋰電UPS，是極具競爭力的產品和解決方案，能助力夥伴取得更大突破。本次香港區的活動，授予了聯強科技（香港）有限公司華為香港數字能源總代證書，安樂工程集團及香港電訊（香港電訊） 有限公司增值服務夥伴證書。大會更對新夥伴政策進行解讀，有利於凝聚夥伴的力量，展望未來，華為堅定與夥伴一起，堅持「以利益為紐帶，以誠信為基礎，以規則為保障」，共建新生態，共迎綠色低碳未來，共同為華為全球生態政策開闢新天地，打造全球生態新景象。

延伸活動



華為在12月將會参與兩個非常重要的展會:建造創新博覽會(12月13-17日) 及國際環保展(12月14-17日) ，兩個展會將會在香港會議展覽中心舉行。於建造創新博覽會上華為數字能源業務部將與華為雲、企業方案等進行跨部門聯動，從「數字能源」、「建造雲」、「智慧商業樓宇」、「智慧工地」、「聯接構建美好綠色生活」五大領域展示最新的產品及解決方案。環保展主要展示智慧光伏，將每一個家庭電站引入更多未來。歡迎業界及公眾人士登記入場参觀。

登記及詳情:



建造創新博覽會, 12月13-17日(網站: www.ciexpo.cic.hk)

國際環保展, 12月14-17日 (網站: www.hktdc.com/event/ecoexpoasia)

(特約)