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學識中小企貸款三大必殺技 增加資金周轉無難度

特約 10:00 2022/12/19

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香港正從疫情中逐步復常，各行各業亦開始積極準備擴充業務或進軍海外市場。然而，不少中小企於疫情下仍努力維持營運，營運儲備經已所剩無幾，貸款成為解決資金周轉問題的有效方案。然而，面對持續加息導致借貸成本增加的挑戰，中小企需要更精明審慎地選擇合適又靈活的貸款方案，只要學識以下三招中小企貸款必殺技，再下載資訊豐富及實用性的App「中銀商聚」，就可令申請貸款更事半功倍！

第一招：善用商業替代數據加快審批貸款

中小企整理貸款申請所需文件的成本較高，而且未必有足夠業務/財務資料申請貸款，他們有甚麼方法可以更容易地成功申請貸款呢？ 

中銀香港於2022年中推出「中銀收單商戶貸款計劃」，只要是正在使用BoC Bill 綜合收款服務的中銀香港中小企客戶，就可申請「中銀收單商戶貸款計劃」。客戶憑BoC Bill電子交易數據即可申請貸款，毋須提供財務報表或貸款抵押品，大大簡化貸款申請程序。同時可以特惠利率申請透支額度或分期貸款，貸款額更高達港幣400萬元，提供即時支援，應付資金上周轉所需，讓業務發展更靈活。

第二招：中小企融資擔保計劃 應付業務需要提升生產力和競爭力

如果需要較大額資金應付業務營運及發展需要，可考慮由香港按揭證券有限公司推出的「中小企融資擔保計劃」。此計劃下的「八成／九成信貸擔保產品」的貸款額可高達港幣1,800萬元，貸款年期亦長達7年。截至2022年12月2日的累計數字，「中小企融資擔保計劃」內「八成／九成信貸擔保」已批准31,068份申請，已獲批貸款金額高達港幣1,168億元*。

中銀香港是「中小企融資擔保計劃」的貸款機構之一，為中小企提供靈活及切合業務需要的貸款方案，更可免手續費及可享高達港幣10萬元的擔保費資助。「中小企融資擔保計劃」申請期至2023年6月30日，有興趣申請的中小企要盡快把握時間。

第三招：無需親身辦理小企貸款 簡單三步完成線上申請

中小企做生意日理萬機，未必有時間事事親臨分行辦理，為方便中小企申請貸款，客戶只需簡單三步即可於線上平台完成貸款申請，中小企資金周轉話甘易。

現時經網上申請「中銀收單商戶貸款計劃」或「八成／九成信貸擔保產品」更可享高達港幣1,300元現金回贈。想申請中小企貸款的話就不要錯過這個網上優惠！

獲批貸款當然要懂得善用，額外送您一招：下載「中銀商聚 BOC Connect」流動應用程式兼註冊成為會員，一APP在手，不論您是否中銀香港的客戶，都可隨時隨地掌握市場最新的營商智慧及資訊，更有視頻節目分享熱門話題及企業故事，同時，用戶亦可透過APP內的「服務申請」功能，進行線上開戶或貸款申請，滿足不同階段的業務發展需要。

想了解更多中小企營商及貸款資訊，請即下載「中銀商聚 BOC Connect」流動應用程式，緊貼市場動態。

如欲了解上述貸款方案，請按此或致電企業客戶服務熱線 : +852 3988 2288 

*資料來源：  香港香港按證保險有限公司統計數字https://www.hkmc.com.hk/chi/information_centre/statistics/sme_financing_guarantee_scheme_statistics.html

提示：借定唔借？還得到先好借！ 

上述產品、服務及優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽相關宣傳物品或向中銀香港職員查詢。

(特約）

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